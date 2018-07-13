Пивцакин: в «Авангарде» всё поменялось — к прежнему руководству я бы не вернулся

Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин прокомментировал возвращение в родной клуб. В это межсезонье хоккеист перешёл в стан «ястребов» в результате обмена с магнитогорским «Металлургом».

«Летел в самолёте, и, когда приземлились, мне сообщили, что совершён обмен. Клуб мог меня обменять в любое время. Но на самом деле со мной поговорили, когда появились первые разговоры об этом. Спрашивали мнение? Скорее информировали. Но я был не против. Мечта каждого хоккеиста — играть дома. Я возвращаюсь в родной город, к своей семье и друзьям.

Год назад я говорил, что совершенно точно не вернусь в клуб? Вот именно. Но прошёл целый год. Вы видите, какие изменения произошли в клубе. Сменилось руководство, да вообще всё поменялось. К прежнему бы я не вернулся, да и они не хотели меня видеть. А сейчас я поговорил с менеджерами, понял, что всё-всё поменяется. Конечно, мне очень захотелось домой», — цитирует Пивцакина официальный сайт КХЛ.