Бурдасов: в Челябинске все как ходили с одинаковым выражением лица, так и ходят

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов поделился мнение о проходящем в России чемпионате мира по футболу.

«В рамках чемпионата мира выиграть у такого соперника – дорогого стоит. После результатов прошлых лет сейчас футболисты сборной России стали героями, они заслужили это звание. Все перед началом турнира хаяли Станислава Черчесова, и посмотрите, что он сделал с командой. Я, кстати, его не ругал. Потому что он cпартаковец. С самого начала я верил в Черчесова, и он доказал всем, что его не просто так назначили. Не зря же после второго матча появились мемы «Извинись».

Почему не пошёл на стадион? Не знаю, не хотелось заморачиваться. Побоялся, потому что знаю, как у нас организовывают вход на стадион. Много времени потерял бы. Если в Европе всё это быстро – за пять минут проходишь, то здесь можно часами простоять около стадиона. Решил, что лучше посмотреть по телевизору.

В России из-за чемпионата мира стали чаще улыбаться? Не знаю. В Челябинске все как ходили с одинаковым выражением лица, так и ходят», — цитирует Бурдасова «Спорт Бизнес Online».