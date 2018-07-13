Фолиньо: меня ошарашила ситуация с Панариным, надеюсь, он передумает

Капитан «Коламбус Блю Джекетс» Ник Фолиньо прокомментировал нежелание Артемия Панарина вести переговоры с клубом о новом контракте. У россиянина остаётся один год по действующему соглашению, после чего он может стать свободным агентом.

«Это его решение, я это уважаю. Могу не соглашаться с ним, но уважаю. Панарин знает, что мы думаем о городе. Тут не надо ничего объяснять, он сам всё видел. Он жил здесь год, провёл успешный сезон. Его приняли работники клуба и фанаты, менеджмент и игроки. Если он ещё не понял, что мы к нему чувствуем, то никогда не поймёт. Не хочу говорить за Хлебушка, но он не ненавидит Коламбус. Не хочу, чтобы казалось, будто он говорил, что ему тут не нравится. Ему тут нравится. Поэтому эта ситуация меня ошарашила. Если бы вы спросили, когда мы расходились на лето, я бы сказал, что он продлит контракт. Но, возможно, он вернулся сюда и стал думать о восьми годах в таком городе, как Коламбус.

Если у тебя нет семьи и нет её в планах, тогда да, я могу понять, что это немного по-другому. Я или другие ребята, у которых есть дети, мы понимаем, что Коламбус – лучший город в стране для семьи. Ребята были немного расстроены от этих новостей, потому что подписывали здесь долгосрочные контракты. Возможно, они не понимают всего, о чём думает Панарин. Но мы не можем забраться в голову Хлебушка. Он привык к определённому образу жизни, нельзя его за это ругать.

Я надеюсь, он хочет победить. В лиге не так много команд с открытым окном на победу, и мы – одна из них. Надеюсь, это заставит его передумать. У него есть шанс быть отличным игроком в отличной команде, которая может однажды стать чемпионом. У него есть возможность добиться успеха с нашим клубом. Это должно быть серьёзным фактором, чтобы он захотел остаться», — цитирует Фолиньо The Athletic.