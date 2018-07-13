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Экс спортивный директор ФХБ Клочков будет работать в «Торпедо»

Экс спортивный директор ФХБ Клочков будет работать в «Торпедо»
Хоккей / КХЛ

Бывший спортивный директор ФХБ Владислав Клочков будет работать в нижегородском «Торпедо». Об этом сообщил заместитель председателя организации Дмитрий Басков.

При этом Басков не сказал, какую именно должность займёт Клочков в новом клубе, отметив, что у специалиста появилась возможность проявить свой менеджерский талант. Пост Клочкова в ФХБ занял Владимир Бережков.

Клочков стал спортивным директором ФХБ в январе 2018 года. До этого он был начальником молодёжной сборной Беларуси, сообщает «Прессбол».

Владимир Бережков занял пост спортивного директора Федерации хоккея Беларуси
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