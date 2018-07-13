Куляш: сын уже ходит в школу «Северстали» и называет Череповец Чикаго

Защитник «Северстали» Денис Куляш поделился первыми впечатлениями о Череповце.

«Столько лет команда играет, и сам приезжал сюда против играть, поэтому мне нравится. Дети со мной приехали, уже ходят в школу «Северстали». Ребёнку шесть лет, он уже говорит, что ему нравится Череповец. Он его Чикаго называет, как все в России. Мне нравится, детям нравится, это самое главное. Город спокойный, пробок нет, даже как-то непривычно. Буквально за три минуты до начала сборов можно выезжать», — сказал Куляш в эфире клубного телевидения.

Видео можно посмотреть на канале «Северстали» в YouTube.