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Гулявцев: если «Северсталь» выполнит задачу-минимум, поборемся за максимум

Гулявцев: если «Северсталь» выполнит задачу-минимум, поборемся за максимум
Хоккей / КХЛ

Сегодня, 13 июля, хоккеисты «Северстали» первый раз вышли на лёд для тренировки после отпуска. Ожиданиями от предстоящего сезона поделился главный тренер команды Александр Гулявцев.

«От новичков жду, чтобы скорее влились в коллектив, приносили пользу команде. Введём ребят в курс дела по тактическим моментам. Теперь в чемпионате нет больших перерывов, команда всегда находится в игровом тонусе. Самое главное — правильно отдыхать и восстанавливаться. Потому что игры будут через день. Будем ставить поэтапные задачи, настраивать команду на выход в плей-офф. Конечно, хочется всегда большего, но посмотрим. Если выполним задачу-минимум, почему бы не побороться за максимум», — сказал Гулявцев в эфире клубного телевидения.

Видео можно посмотреть на канале «Северстали» в YouTube.

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