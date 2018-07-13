«Чикаго» заинтересован в форварде «Монреаля» Максе Пачьоретти

Клуб НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» заинтересован в переходе нападающего «Монреаль Канадиенс» Макса Пачьоретти, информирует издание The Athletic.



Напомним, ранее стало известно, что генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен не будет вести переговоры о продлении контракта с капитаном команды и планирует обменять его в ближайшее время.



Нынешний шестилетний контракт Пачьоретти с годовой зарплатой в $ 4,5 млн заканчивается 1 июля 2019 года. После этого нападающий может стать неограниченно свободным агентом.

Пачьоретти выступает за «Монреаль» с 2008 года. В минувшем сезоне он сыграл в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ, записав в свой актив 37 (17+20) результативных баллов. «Канадиенс» не попали в плей-офф.