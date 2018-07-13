Аткинсон: не буду судить, правильно ли поступает Панарин. Надеюсь, он останется

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал нежелание Артемия Панарина вести переговоры с клубом о новом контракте. У россиянина остаётся один год по действующему соглашению, после чего он может стать свободным агентом.



«Хлебушек (нападающий Артемий Панарин. — Прим. «Чемпионата») прислал мне сообщение с поздравлениями по поводу отличной игры на чемпионате мира. После этого мы не общались.

В конце концов, это не моё дело. Я не собираюсь судить, правильно или нет поступает Артемий. Он в уникальной ситуации. Поверьте мне, я хочу, чтобы он был в «Коламбусе», но…



Я сижу рядом с Хлебушком в раздевалке и дома, и на выездах. Мы выходим с арены и проводим время вместе. Надеюсь, он начнёт предстоящий сезон с нами», — приводит слова Аткинсона The Athletic.