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Гончаров: ожидания от сезона? Надо работать по-честному, ну а там как будет

Гончаров: ожидания от сезона? Надо работать по-честному, ну а там как будет
Хоккей / КХЛ

Защитник московского «Спартака» Максим Гончаров рассказал о ходе предсезонной подготовки команды и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Всё как обычно: отдохнул и начал готовиться к сборам, к сезону — по стандартной схеме. Катался последние недели три, до этого тренировался в зале. Чувствую себя хорошо, всё нормально, в штатном режиме.

Конечно, в моей карьере были особенно тяжёлые сборы, но давно. Не могу сказать, с кем, это будет неправильно. Я всегда не любил бегать, но сейчас это переборол. Побегу ли тест Купера? Конечно. Все побегут, и я побегу. Думаю, мне и 10 минут хватит уложиться вместо нужных 12.

Личные ожидания от сезона? Не люблю загадывать. Надо работать по-честному, отдаваться игре, ну а там как будет», — цитирует Гончарова официальный сайт «Спартака».

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