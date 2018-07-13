Кручинин: думаю, матчи с «Трактором» будут особенными для меня

Нападающий СКА Алексей Кручинин рассказал о переходе в петербургский клуб из челябинского «Трактора» и выразил мнение, что матчи с предыдущей командой будут для него особенными.



«Я давно был готов к этому переходу. Возвращаюсь домой: погода хорошая, Питер радует, семья здесь, настроение отличное. В команде КХЛ я в системе СКА был меньше чем полсезона, так что для меня всё как в первый раз. Вчера вот впервые побывал в «Хоккейном городе». Конечно, многое изменилось по сравнению с тем временем, когда я уезжал. У меня даже ощущение, что забот здесь больше, чем в Челябинске – как будто и не дома. Там я всё держал на пульсе, а здесь многое нужно сделать, найти квартиру. Начинаю всё сначала.



Будет сложно, иначе и не должно быть. В команде много хороших игроков, конкуренция высокая. Конечно, будет тяжелее, но всё зависит от меня. Будут ли матчи с «Трактором» особенными? Думаю, да. Нигде я не был так долго, как в Челябинске. Конечно, когда приеду туда, будет особенный матч, нереальные эмоции», — цитирует Кручинина официальный сайт СКА.

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