Кутюр: ни в коем случае не хотел покидать «Сан-Хосе», здесь очень приятно

Нападающий Логан Кутюр, продливший с «Сан-Хосе» контракт до сезона-2026/27, рассказал, что у него не было желания уходить из клуба.



«Ни в коем случае не хотел покидать команду. Здесь очень приятно. Мне очень комфортно играть за «Сан-Хосе». Я полюбил это место. До драфта я практически ничего не знал о «Шаркс». Но команда всегда боролась за самые высокие места и, как я думаю, намерена это делать в будущем. У нас в составе много хороших игроков под долгосрочными контрактами. Так что принять решение было легко», — приводит слова Кутюра официальный сайт лиги.

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