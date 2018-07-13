Кагарлицкий: увеличение числа игр — это плюс. Не против бы сыграть и 80 матчей

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий рассказал об ожиданиях от предстоящего сезона.



«Насколько важно играть в тройке с Вадимом Шипачёвым? Я готов играть с тем, с кем поставят. Вадим — это один из лучших центральных нападающих. Выигрывал Кубок Гагарина, чемпионат мира, Олимпиаду. С ним играть — одно удовольствие.



Увеличение количества матчей для меня — это плюс. Сказали бы играть 80 игр — я был бы не против. Календарь уже изучил, поверхностно. Отметил для себя дальние выезды, или когда в Череповец поедем играть. График как график. Мне кажется, каждый год всё очень похоже. Хорошо, что начинаем дома», — цитирует Кагарлицкого официальный сайт «Динамо».

Календарь сезона КХЛ. Главное, что нужно знать Наконец-то он появился.