Хартли — игрокам «Авангарда»: нам нужно стать самым сложным соперником для всех

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли впервые пообщался с командой и рассказал о своих главных принципах работы.



«Я встречался с Александром Дюковым и Александром Крыловым, много раз встречался с президентом клуба. Общался с нашим тренерским штабом. И считаю, что для нас крайне важно понять: мы создаём культуру и нашу идентичность. Культуру уважения к своему клубу, культуру семейной атмосферы. Мы все — единое целое. Вместе побеждаем и проигрываем. Именно поэтому мы все с вами должны быть на одной волне. Я много чего видел и могу уверенно сказать: хорошие команды создают хорошие люди.



Мы очень много общаемся с нашим штабом, это часть нашей работы. И я хочу, чтобы вы знали: если у вас есть какой-то вопрос — не стоит уходить домой и там гадать, а что тренер думает. Приходите и узнайте у нас. Если есть проблема, мы сразу же должны её исправить.



Мы будем решать много задач, и одна из них — исключить оправдания. Да, у нас будут трудности, так всегда бывает в хоккее. Но мы не будем придумывать себе оправдания, мы будем находить решения. Победители находят решения проблем. Лузеры ищут оправдания.



Что касается хоккея. Какой командой мы будем, как будем играть? Часть нашей идентичности под номером один — быстрый хоккей. Лично я не верю в такую игру, когда пятеро встают на синей линии, вбрасывают шайбу и без форчекинга отсиживаются в средней зоне. У нас будет клуб, который быстро катается, который хорошо готов физически. Нам нужно стать для остальных команд самым сложным соперником. Наша тренерская цель — к Рождеству «Авангард» все должны знать как самый работоспособный клуб в лиге», — сказал Хартли.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Авангарда» в YouTube.