Флёри: я и моя семья очень любим «Вегас». Счастлив, что продолжу играть здесь

Голкипер Марк-Андре Флёри, продливший контракт с «Вегас Голден Найтс» до окончания сезона-2021/22, обратился к болельщикам «рыцарей» в клубном аккаунте в «Твиттере».

«Привет поклонникам «Вегаса», ребята, теперь вы будете со мной немного дольше. Я только что продлил контракт на три года и очень этим взволнован. Я и моя семья очень любим «Вегас»: и организацию, и моих одноклубников. Чувствую себя счастливым от того, что продолжу играть перед вашими глазами ещё несколько лет, поэтому спасибо за поддержку. Благодарю мою команду, которая доверяет мне. Увидимся в сентябре, ребята», — сказал Флёри.

Видео также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вегас Голден Найтс».