Форвард Лиэм О’Брайен подписал годовой контракт с «Вашингтоном» на $ 650 тыс.

Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании двустороннего соглашения с нападающим Лиэмом О'Брайеном сроком на один сезон. По нему 23-летний хоккеист заработает $ 650 тыс.

Таким образом, стороны избежали арбитражных слушаний по контракту.

Игрок находится в системе «Кэпиталз» с сезона-2014/15. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он трижды выходил на лёд и не отметился результативными баллами. Большую часть сезона О'Брайен провёл в фарм-клубе «Херши» в АХЛ. Там он записал в свой актив 26 (17+9) очков в 69 встречах при показателе полезности «-8» и 79 минутах штрафного времени.