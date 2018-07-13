Кэйлоф: уверен, обновлённое «Торпедо» продолжит традицию выходить в плей-офф

Хоккеисты «Торпедо» вышли из отпуска и в течение ближайших двух дней будут проходить углубленное медицинское обследование. Накануне старта предсезонной подготовки эмоциями от первых дней в Нижнем Новгороде поделился нападающий Эндрю Кэйлоф.



«Я прибыл в Нижний Новгород несколько дней назад, и уже в полной мере осваиваюсь, наслаждаюсь новым домом. Всё, что успел увидеть, очень радует глаз. Отличный город, множество красивых достопримечательностей и ресторанов, замечательная хоккейная арена, очень дружелюбные и доброжелательные люди вокруг. Благодарен моим новым друзьям за тёплый прием и за желание как можно быстрее познакомить меня с русским языком.



Знаю, Нижний Новгород – хоккейный город, с богатыми спортивными традициями. Знаю, что в последних пяти сезонах команда «Торпедо» регулярно выступала в плей-офф, радуя игрой болельщиков. Уверен, наш обновлённый коллектив и тренерский штаб продолжат эту замечательную традицию», — цитирует Кэйлофа официальный сайт «Торпедо».

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