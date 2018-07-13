«Лос-Анджелес» подписал 2-летний контракт с защитником Ладю на $ 1,65 млн

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании двухлетнего контракта с защитником Полом Ладю. По нему 25-летний игрок заработает $ 1,65 млн при годовой зарплате в $ 825 тыс.



В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Ладю провёл за «Кингз» 12 матчей, в которых отметился 4 (3+1) очками при показателе полезности «+5» и шестью минутами штрафа. В плей-офф он добавил одну заброшенную шайбу в двух встречах.



Большую часть сезона Пол отыграл за фарм-клуб «Онтарио» в АХЛ, набрав 18 (8+10) баллов в 36 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+8» и 22 штрафных минутах. В плей-офф АХЛ он сыграл четыре встречи и не набрал результативных баллов при показателе полезности «-1» и шести штрафных минутах.

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