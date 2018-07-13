«Анахайм» заключил однолетний контракт с форвардом Чейзом Де Лео

Клуб НХЛ «Анахайм Дакс» объявил о подписании двустороннего соглашения с нападающим Чейзом Де Лео сроком на один сезон.



По нему 22-летний хоккеист заработает $ 650 тыс. при выступлениях за клуб НХЛ и $ 70 тыс. — за фарм-клуб в АХЛ.



Ранее «Анахайм» получил права на Де Лео в результате обмена с «Виннипег Джетс», куда отправился нападающий Ник Кердилес.



Де Лео за последние три сезона провёл два матча в НХЛ. В минувшем сезоне он выступал в АХЛ за клуб «Манитоба», в 69 матчах регулярного чемпионата набрав 35 (12+23) баллов. В плей-офф Чейз добавил 8 (2+6) очков в девяти встречах.

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