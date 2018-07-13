Форвард Андреас Юнссон подписал годичный контракт с «Торонто»

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» объявил о подписании двустороннего соглашения с нападающим Андреасом Юнссоном сроком на один сезон.



По нему 23-летний хоккеист заработает $ 787,5 тыс. при выступлениях за клуб НХЛ.



В минувшем регулярном сезоне Юнссон провёл девять матчей за «Мэйпл Лифс», отметившись 3 (2+1) набранными очками при показателе полезности «-2». В плей-офф он добавил 2 (1+1) результативных балла в шести встречах.



Большую часть сезона швед провёл в фарм-клубе «Торонто Марлиз» в АХЛ, с которым стал обладателем Кубка Колдера. В 54 матчах регулярного чемпионата Андреас набрал 54 (26+28) очка. В плей-офф добавил 24 (10+14) балла в 16 встречах.

Таварес перешёл в «Торонто», Якупов едет в СКА. Таблица переходов НХЛ Все подтверждённые и неподтверждённые сделки.