«Даллас» заключил 3-летний контракт новичка с форвардом Машерином

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» объявил о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим Адамом Машерином, который был задрафтован клубом на драфте 2018 года в четвёртом раунде под общим 100-м номером.



Последние четыре сезона он выступал в хоккейной лиге Онтарио за клуб «Китченер Рейнджерс». В минувшем регулярном чемпионате набрал 86 (40+46) очков в 67 встречах при показателе полезности «+14». В плей-офф добавил 24 (9+15) результативных балла в 19 матчах при показателе полезности «+7».

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