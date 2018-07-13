Защитник Дмитрий Коробов пополнил состав нижегородского «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» на официальном сайте объявило о подписании соглашения с белорусским защитником Дмитрием Коробовым.



29-летний хоккеист в минувшем сезоне выступал за минское «Динамо» и был ассистентом капитана команды. В 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ он записал в свой актив 11 (2+9) очков при показателе полезности «+4» и 66 минутах штрафного времени. Всего в КХЛ на счету Коробова 64 (12+52) балла за результативность в 279 матчах за минское «Динамо», «Атлант» и «Спартак» при показателе полезности «+11».

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