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«Даллас» подписал двухлетний контракт с форвардом Шором на $ 4,6 млн

«Даллас» подписал двухлетний контракт с форвардом Шором на $ 4,6 млн
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Даллас Старз» объявил о подписании соглашения с нападающим Девином Шором сроком на два сезона. По нему 23-летний хоккеист заработает $ 4,6 млн с годовой зарплатой $ 2,3 млн.

Таким образом, стороны избежали арбитражных слушаний по контракту.

23-летний игрок находится в системе «Старз» с сезона-2014/15. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ он сыграл все 82 встречи. В них Шор записал в свой актив 32 (11+21) результативных балла при показателе полезности «-30» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф «Даллас» не попал.

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