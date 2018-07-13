«Торпедо» объявило об уходе Белякова, Желдакова и Кулёмина

Нижегородское «Торпедо» покинули защитники Фёдор Беляков и Григорий Желдаков, а также нападающий Вячеслав Кулёмин, информирует официальный сайт клуба.



Беляков был обменян в «Торпедо» в ходе предыдущего сезона. В 11 матчах за нижегородцев он отдал одну результативную передачу.



Желдаков перешёл в «Торпедо» в ходе сезона-2016/17. В минувшем регулярном чемпионате он набрал 7 (1+6) баллов в 32 встречах.



Кулёмин выступал за нижегородцев с сезона-2013/14. В минувшем регулярном чемпионате Вячеслав записал в свой актив одну заброшенную шайбу в 21 матче.

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