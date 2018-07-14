Бурдасов: точно не буду болеть за хорватов в финале ЧМ из-за их действий

Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов поделился мнением о предстоящем финале чемпионата мира по футболу в России.



«Я перед чемпионатом мира сказал, что кроме нашей сборной буду болеть за Аргентину и Францию. Французы пока тащат. В финале тоже за них буду болеть, точно не за хорватов, из-за последних их действий. Пусть Гризманн выиграет кубок», – заявил Бурдасов в интервью Бизнес Online.



В сезоне-2017/18 27-летний форвард провёл 43 матча за «Салават Юлаев», в которых отметился 24 (14+10) очками.