Авцин: «Нефтехимик» высоко поднял планку – теперь её надо удержать

Нападающий ХК «Нефтехимик» Александр Авцин прокомментировал трансферную деятельность клуба в межсезонье и обозначил командные и личные цели на следующий сезон.



«Да, произошли перестановки, у нас новые легионеры. Но я бы не сказал, что конкуренция стала меньше, у нас много амбициозной молодёжи из системы «Нефтехимика».



Самое главное в следующем сезоне — победы команды, выход в плей-офф. «Нефтехимик» высоко поднял планку, надо её держать. Ну а в личном плане хотел бы забросить и набрать больше, чем в прошлом сезоне, сыграть более стабильно. Это главное», – цитирует Авцина Russian Hockey.



В минувшем сезоне 27-летний хоккеист набрал 16 (12+4) очков в 49 матчах за «Нефтехимик». Александр стал вторым снайпером команды после Эмиля Галимова.