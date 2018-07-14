Пивцакин: очень сильно беспокоюсь о своём показателе полезности

Защитник «Авангарда» Никита Пивцакин прокомментировал возвращение в родной клуб. В это межсезонье хоккеист перешёл в стан ястребов» в результате обмена с магнитогорским «Металлургом».



«Меня очень сильно беспокоит, что при увеличении результативности сезон я закончил с показателем полезности «-2». В своё оправдание скажу, что шайбы три-четыре я пропустил, когда мы играли с пустыми воротами. Плюс большинство моих очков набраны в большинстве, когда показатель полезности не считается. Но даже учитывая всё это, мне не нравится итоговый показатель», – заявил Пивцакин в интервью официальному сайту КХЛ.

В сезоне-2017/18 26-летний защитник провёл 56 матчей за «Металлург», в которых набрал 21 (9+12)

очко.