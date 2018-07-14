Бывальцев: я молодой игрок, поэтому конкуренции в СКА не боюсь

Нападающий СКА Алексей Бывальцев прокомментировал собственный переход из хабаровского «Амура» в питерский клуб.

«Хорошо, что мы перешли вдвоём с Олегом Ли, но если бы даже по одному куда-то перешли, это жизнь, хоккей, каждый должен играть, как он умеет. Если нас сейчас поставят вдвоём, тоже будет классно. Надо будет доказывать, как и в прошлом сезоне, что мы можем, и показывать результат хороший.



Я немного раньше перешёл в СКА, чем Ли, не было ли мысли взять его картонную копию с собой, если Олег не перейдёт в Питер? Такой мысли не было, но мы всегда на связи, общаемся. Я перешёл пораньше, потому что у меня контракт закончился, а у него были немного другие проблемы, поэтому позже перешёл.



С Зубом знаком, играли в Хабаровске. Никаких проблем не было. В сборной ещё познакомился с ребятами из СКА, поэтому мне сейчас проще, практически всех знаю.



Илью Петровича Воробьёва я уже знаю давно, в «Магнитке» немного удалось с ним поработать. Всё знакомо. Предсезонка, думаю, будет хорошая, серьёзная, готовимся.



Что бояться конкуренции, это новый вызов для меня. Я молодой игрок, мне нужно выходить и доказывать. А сколько времени дадут играть, это решит тренерский штаб. Да, может, меньше наберу очков, чем в прошлом сезоне, но добавлю в плане качества игры, и команда будет побеждать, это самое главное», — передаёт слова Бывальцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В минувшем сезоне Бывальцев выступал в составе «Амура», за который провёл 61 матч и набрал 43 (19+24) очка.