Дыбленко: долго над возвращением в Россию не думал, и сам расторг контракт

Новичок ХК СКА Ярослав Дыбленко рассказал о прошедшем отпуске и деталях перехода из клуба НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» в питерский клуб.

«Отпуск провёл с семьёй, отдохнули месяц. Были с женой на Багамах, потом у родителей. Хорошо провели время, потом начали заниматься, готовиться. По хоккею всегда скучаешь, когда находишься на отдыхе. Месяц отдохнул, полтора месяца катался, тренировался.

Долго над возвращением в Россию не думал. Поступило хорошее предложение, решил вернуться. Обговорили всё с семьёй и приехали. Контракт с «Нью-Джерси» был расторгнут по моей инициативе, а не клуба.



Из года в Северной Америке вынес для себя много плюсов – игра в меньшинстве, например. Познакомился с новым менталитетом, посмотрел Америку, Канаду, понял для себя, в чём прибавлять, а что у меня хорошо получается. Только позитив оттуда привёз. Будет ли желание вернуться туда через четыре года? Сначала четыре года должны пройти. Не знаю, что будет даже завтра. Посмотрим, не говорю, что всё, я туда не вернусь. Не знаю, что будет и как.



Не было ли желания всё бросить и послать к чёрту? Бывает же такое, когда давление на тебя оказывается, когда кто-то говорит «Да ладно, уезжай». Но меня поддержала жена, сказала, что не надо никуда ехать, давай останемся, доиграем с чистой совестью, чтобы приехать обратно. А вдруг поднимут?



Не знаю, когда пропала надежда на то, что поднимут в НХЛ. Последние два месяца я уже ни на что не надеялся, просто играл. Даже не думал об этом, на самом деле», — передаёт слова Дыбленко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В сезоне-2017/18 24-летний Дыбленко провёл 54 матча в АХЛ в составе «Бингхэмтон Девилз», набрав 8 (2+6) очков. В начале мая российский защитник был выставлен «Нью-Джерси Дэвилз» на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. После прохождения процедуры контракт с «дьяволами» был расторгнут, и Дыбленко получил право вернуться в Россию.

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