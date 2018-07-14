«Спартак» отправился на первый сбор в Чехию

Делегация ХК «Спартак» отправилась на первый подготовительный сбор в Чехию. Уже сегодня, 14 июля, команда прибудет в Брно, где и будет тренироваться в течение следующих двух недель. Контрольных матчей в этот период не запланировано.



На сбор отправились:



Вратари: Никита Беспалов, Юлиус Гудачек, Александр Трушков, Андрей Сковронский;



Защитники: Дмитрий Калинин, Андрей Кутейкин, Александр Осипов, Максим Гончаров, Евгений Кулик, Всеволод Сорокин, Руслан Педан, Артём Аляев, Владислав Провольнев, Дмитрий Юдин, Артём Волков, Аким Тришин;



Нападающие: Дмитрий Черных, Мартиньш Карсумс, Илья Зубов, Бен Максвелл, Каспарс Даугавиньш, Робин Ганзл, Никита Филатов, Анатолий Никонцев, Максим Трунёв, Артём Воронин, Вадим Перескоков, Александр Хохлачёв, Виктор Комаров, Вячеслав Лещенко, Глеб Шашков, Илья Кляузов, Илья Талалуев, Максим Цыплаков, Михаил Шалагин.

Стал известен календарь КХЛ на сезон-2018/19