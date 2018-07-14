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Флёри: в «Вегасе» в меня поверили

Флёри: в «Вегасе» в меня поверили
Хоккей / НХЛ

Голкипер Марк-Андре Флёри, продливший контракт с «Вегас Голден Найтс» до окончания сезона-2021/22, пояснил свой выбор.

«Этот клуб дал мне шанс сыграть много игр – они поверили в меня. Успех, подобный тому, который сопутствовал нашим стараниям в минувшем сезоне всегда улучшает ситуацию. Фанаты «Вегаса» поддерживали нас с самого первого дня – это было невероятно», – цитирует Флёри Washingtop Post.

Флёри сыграл в 20 матчах минувшего плей-офф. 33-летний голкипер парировал 92,7 % бросков при коэффициенте надёжности 2,24. Его предыдущий контракт действовал до 1 июля 2019 года.

Флёри: надеюсь, я закончу карьеру в «Вегасе», не хочу никуда уходить
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