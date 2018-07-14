Игроки ХК «Сочи» вышли из отпуска и проходят медосмотр

Игроки ХК «Сочи» вышли из отпуска для подготовки к новому сезону КХЛ. 14 июля хоккеисты начали проходить медосмотр.

«Леопарды» проходят медосмотр! Это традиционная процедура перед началом предсезонной подготовки. Процесс осмотра у различных специалистов займёт два дня, в течение которых доктора убедятся, что все парни здоровы и готовы к нагрузкам!» – говорится в официальном «твиттере» клуба.

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ХК «Сочи» занял шестое место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2017/18. Розыгрыш Кубка Гагарина сочинцы покинули по итогам первого раунда, где уступили финскому Йокериту (1:4).