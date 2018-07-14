Защитник «Коламбуса» Мюррей продлил контракт на один год с зарплатой $ 2,825 млн

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Райан Мюррей принял квалификационное предложение клуба и подписал однолетний контракт на $ 2,825 млн. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний Мюррей был задрафтован «Коламбусом» в 2012 году под общим вторым номером и выступал за команду на протяжении пяти сезонов. 1 июля стал ограниченно свободным агентом, но не стал обращаться в арбитраж. В прошедшем сезоне он принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата и набрал 12 (1+11) очков при показателе полезности «+4». В шести играх плей-офф защитник отметился передачей при показателе полезности «+3».