Макфи: мы хотим, чтобы Флёри закончил карьеру в «Вегасе»

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи прокомментировал продление контракта с вратарём Марком-Андре Флёри на три года, за которые он заработает $ 21 млн.



«Это устраняет возможные отвлекающие факторы. Мы знаем, что это за игрок и человек. Мы хотим, чтобы он закончил карьеру в «Вегасе», и знаем, что он способен показывать прекрасную игру в воротах на протяжении ещё четырёх лет.



Высокая зарплата? Так сейчас платят вратарям. Он находится на этом уровне и заслуживает этого. Было бы неплохо подписать с ним контракт на $ 1 млн в год, но это невозможно», — приводит слова Макфи сайт НХЛ.



33-летний Флёри перешёл в «Вегас» из «Питтсбурга» на драфте расширения летом 2017 года и помог «золотым рыцарям» в первый же сезон дойти до финала Кубка Стэнли. В составе «Питтсбурга» Флёри трижды становился чемпионом.