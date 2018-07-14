The Athletic: Карлссон отказал «Оттаве» из-за малой суммы подписных бонусов

Обозреватель издания The Athletic Крис Стивенсон прокомментировал взаимоотношения защитника Эрика Карлссона и «Оттавы Сенаторз», с которой швед не так давно отказался подписывать новый восьмилетний контракт.



«Карлссон отказал «Оттаве», потому что клуб предложил защитнику недостаточное количество денег по подписному бонусу. Предложение «сенаторов» было около $ 11 млн в год, но бонусов был минимум. В то же время при подписании контракта с Джоном Таваресом «Торонто» прописал более $ 40 млн бонусов из $ 77 млн общей суммы контракта. Тот факт, что «Оттава» не согласилась прибавить, может говорить о плачевном состоянии дел в команде, которая недавно попросила рефинансировать долг размером $ 100 млн. В то же время генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион явно не торопится с обменом. Он готов начать сезон с Карлссоном в составе, как бы неудобно это ни было для обеих сторон», — отметил Стивенсон.



Стоит добавить, что недавний 8-летний контракт Никиты Кучерова с «Тампа-Бэй Лайтнинг» на $ 76 млн включает $ 44,5 млн подписных бонусов.