Сегин: у меня ещё один год в «Далласе», поэтому не думаю о других командах

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин, который может стать неограниченно свободным агентом 1 июля 2019 года, рассказал, собирается ли покидать стан клуба.

«Сосредоточен на том, что впереди ещё один год в «Далласе», поэтому я не думаю о других командах или о какой-то свободе действий. Мое внимание сосредоточено на игре в этом году. Мне здесь нравится. Моя цель — выиграть здесь Кубок Стэнли. Люблю Даллас, для меня это дом номер один», — приводит слова Сегина официальный сайт лиги.