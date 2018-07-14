Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Сегин: у меня ещё один год в «Далласе», поэтому не думаю о других командах

Сегин: у меня ещё один год в «Далласе», поэтому не думаю о других командах
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин, который может стать неограниченно свободным агентом 1 июля 2019 года, рассказал, собирается ли покидать стан клуба.

«Сосредоточен на том, что впереди ещё один год в «Далласе», поэтому я не думаю о других командах или о какой-то свободе действий. Мое внимание сосредоточено на игре в этом году. Мне здесь нравится. Моя цель — выиграть здесь Кубок Стэнли. Люблю Даллас, для меня это дом номер один», — приводит слова Сегина официальный сайт лиги.

Таварес перешёл в «Торонто», Якупов едет в СКА. Таблица переходов НХЛ
Все подтверждённые и неподтверждённые сделки.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент