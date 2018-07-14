«Амур» заключил пробные контракты с пятью хоккеистами

Хоккейный клуб «Амур» заключил просмотровые соглашения с пятью хоккеистами — Евгением Григоренко, Максимом Кицыным, Ильёй Кореневым, Иваном Глазковым и Алексеем Рыжих.



Григоренко в минувшем сезоне выступал за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ (20 матчей, 12 очков — 5+7) и «Адмирал» в КХЛ (14 матчей, 3 очка — 1+2).

Кицын – чемпион мира среди молодёжных команд 2011 года. В минувшем сезоне выступал за «Южный Урал» в ВХЛ (11 матчей, 6 очков — 2+4) и «Адмирал» в КХЛ (16 матчей, 3 очка — 0+3).

Коренев в минувшем сезоне выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ. Провёл 70 матчей, набрал 31 очко — 16+15.

Глазков в прошлом сезоне играл за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ (16 матчей, 4 очка — 1+3) и «Адмирал» в КХЛ (11 матчей, 5 очков — 2+3).

Рыжих минувший сезон провёл в Казахстане, выступая за команды «Сарыарка» (ВХЛ), «Темиртау» и «Иртыш» (обе — чемпионат Казахстана). Суммарно провёл 46 игр, отметившись 7 очками (1+6) при показателе полезности «+7».