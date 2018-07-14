Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Лос-Анджелес» подписал однолетний контракт с форвардом Заком Митчеллом

«Лос-Анджелес» подписал однолетний контракт с форвардом Заком Митчеллом
Хоккей / НХЛ

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании двустороннего соглашения с нападающим Заком Митчеллом сроком на один сезон.

По нему 25-летний хоккеист заработает $ 650 тыс. за выступления за клуб НХЛ.

Предыдущие четыре сезона Зак провёл в системе «Миннесота Уайлд», в минувшем сезоне провел за основную команду НХЛ 23 матча, набрав 5 (3+2) результативных баллов при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафа.

Большую часть сезона Митчелл провёл в фарм-клубе «Айова Уайлд» в АХЛ, в 42 матчах записав на свой счёт 33 (16+17) результативных балла.

Таварес перешёл в «Торонто», Якупов едет в СКА. Таблица переходов НХЛ
Все подтверждённые и неподтверждённые сделки.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент