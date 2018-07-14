«Лос-Анджелес» подписал однолетний контракт с форвардом Заком Митчеллом

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» объявил о подписании двустороннего соглашения с нападающим Заком Митчеллом сроком на один сезон.



По нему 25-летний хоккеист заработает $ 650 тыс. за выступления за клуб НХЛ.



Предыдущие четыре сезона Зак провёл в системе «Миннесота Уайлд», в минувшем сезоне провел за основную команду НХЛ 23 матча, набрав 5 (3+2) результативных баллов при показателе полезности «-2» и четырёх минутах штрафа.

Большую часть сезона Митчелл провёл в фарм-клубе «Айова Уайлд» в АХЛ, в 42 матчах записав на свой счёт 33 (16+17) результативных балла.