Холл: у «Торонто» в следующем сезоне наверняка будет хорошая домашняя статистика

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тэйлор Холл, действующий обладатель приза Харта, поделился мнением, что «Торонто Мэйпл Лифс» будет особенно силён на своём льду в следующем сезоне, где у него будет право последней смены.

«Они смогут использовать свои сильные стороны. У них наверняка будет очень хорошая домашняя статистика. Там Бэбкок сумеет получить максимальную отдачу от своих игроков. Таварес перешел туда, потому что это сильная команда и у них блестящее будущее. Все это знают», — приводит слова Холла официальный сайт лиги.