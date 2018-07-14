Кадри: победа — моя цель. Мне всё равно, где и какую роль я играю в «Торонто»

27-летний нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Назем Кадри сообщил, что его нисколько не смущает, что ему в следующем сезоне, вероятно, придётся играть в третьем звене, а его игровое время будет урезано. Он также прокомментировал трансфер форварда Джона Тавареса.

«Победа — вот моя цель. Мне всё равно, где и какую роль в команде я играю.

Таварес всегда был талантливым, намного лучше других. У него потрясающие руки и великолепное чутьё. Но он постоянно работал над катанием и добился в этом плане огромного успеха. Это я знаю по своему опыту — мы играли против него. Это его главное достижение», — приводит слова Кадри официальный сайт лиги.