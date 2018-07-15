Джеймс ван Римсдайк: мне очень понравилась идея приехать в «Филадельфию»

Форвард Джеймс ван Римсдайк, вернувшийся в стан «Филадельфии Флайерз», рассказал о своих впечатлениях.

«Мне очень понравилась идея приехать в Филадельфию и быть поближе к дому. Мне также понравилось, что генменеджер Рон Хекстолл и тренер Дэйв Хэкстол говорили о развитии команды, что они собираются тут построить и что у них есть в наличии. Это отличный хоккейный рынок, здесь весело, на каждом матче собираются аншлаги. Здешние люди любят хоккей, здорово быть частью этого.

Когда ты выходишь на рынок неограниченно свободных агентов, тебя обычно пытаются подписать команды, которые нуждаются конкретно в тебе. И я думаю, что подхожу им. В этой команде очень много хороших ребят, с кем можно играть», — сказал ван Римсдайк.