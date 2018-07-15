Генменеджер «Виннипега»: у нас молодая и голодная команда, но есть и опыт

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф рассказал о перспективах команды в предстоящем сезоне.

«У нас молодая и голодная команда. Есть ветераны, которые готовы вести за собой. Есть те, кто выполняет большой объём черновой работы. Есть очень хорошие молодые ребята, получившие бесценный опыт. Хеллебайк понимает, что входит в это число. Я не знаю, как мы договоримся со свободными агентами, подпишем мы с ними однолетние контракты или шестилетние, а может двухлетние. Но не думаю, что кто-то из них скажет, что дело сделано. Все понимают, что нам ещё надо работать», — сказал Чевелдэйофф.