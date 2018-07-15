Дебринкэт: мне стоит прибавить в игре под воротами и в своей зоне

20-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Дебринкэт поделился мнением о том, в чём ему стоит прибавить в предстоящем сезоне. В 82 матчах прошлого чемпионата он набрал 52 (28+24) очка, в том числе оформив три хет-трика.

«Мне стоит прибавить в игре под воротами и в своей зоне. В чужой зоне я также могу быть более изобретательным и создавать больше моментов. Над этим я сейчас и работаю. Многие вещи я могу делать лучше. В данный момент я стараюсь избавиться от слабых мест.

Можно тренировать что хочешь, хотя игра совсем другая. Хотя можно почувствовать вкус игры, что прикольно. Аппетит приходит во время еды. Я люблю играть в хоккей, и это служит мне напоминанием.

По ходу сезона учишься очень многим новым вещам. Крайне важно заботиться об организме в начале сезона. Это очень сложно и требует полной отдачи. Ты учишься быть профессионалом. И твоё тело — это самое главное», — сказал Дебринкат.