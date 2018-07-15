Плющев: только фигуры уровня Овечкина или Малкина компенсируют потерю Ковальчука

Экс-наставник сборной России Владимир Плющев поделился мнением о том, удастся ли вернувшимся из-за НХЛ хоккеистам ярко проявить себя в КХЛ.



«Когда мы говорим о хоккеистах, которые возвращаются из НХЛ в КХЛ, всегда очень трудно сделать точный прогноз. Ведь тут много факторов, в том числе не совсем хоккейных — мотивация, желание что-то доказать, может быть, реваншироваться и так далее.

Но навскидку готов отметить магнитогорский дуэт Антипин — Кулёмин. Только потому, что оба возвращаются в родную для них команду – «Металлург». Считаю, что вот такой клубный патриотизм всегда должен поощряться.



Ситуация в СКА? При всём уважении к каждому новичку заменить Ковальчука просто невозможно. Илья выдал безупречный сезон — и в сборной, которую он привёл к триумфу на Олимпиаде, и в СКА, где он лидировал по системе «гол плюс пас». Считаю, только возвращение фигуры уровня Овечкина или Малкина может компенсировать КХЛ потерю такой глыбы, как Ковальчук», — приводит слова Плющева Russia-Hockey.