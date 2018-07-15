«Баффало» заключил однолетний контракт с нападающим Баптистом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» заключил соглашение с 22-летним нападающим Ником Баптистом. Контракт носит двусторонний характер и рассчитан на один сезон, информирует TVA Sports.



При выступлениях за команду НХЛ Баптист может заработать $ 787,5 тыс.



В минувшем сезоне Ник провёл за «Сэйбрз» 33 матча в НХЛ, на его счету шесть (4+2) результативных баллов. Также он сыграл за фарм-клуб «Рочестер» в АХЛ 36 встреч, в которых набрал 18 (7+11) очков. В плей-офф он добил одну заброшенную шайбу в трёх матчах.

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