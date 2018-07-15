«Коламбус» близок к заключению нового контракта с Оливером Бьёркстрандом

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Оливер Бьёркстранд, чей контракт с клубом истёк в нынешнее межсезонье, скоро может подписать новое соглашение. Об этом сообщает североамериканский инсайдер Аарон Портцлайн в своём «твиттере».

Точные сроки нового соглашения неизвестны, но предполагается, что контракт будет подписан на два или три сезона. Портцлайн отмечает, что Бьёркстранд сможет стать неограниченно свободным агентом через четыре года, поэтому не хочет подписывать длительное соглашение.

В минувшем сезоне 23-летний форвард забросил 11 шайб и сделал 29 результативных передач в 82 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+4». В шести матчах Кубка Стэнли на его счету три (1+2) очка.