Перрон: спасибо «Вегасу» за воспоминания, какой же «взрыв» был в прошлом сезоне!

Нападающий Дэвид Перрон, в нынешнее межсезонье сменивший «Вегас Голден Найтс» на «Сент-Луис Блюз», в своём «инстаграме» написал специальный пост по этому поводу.
«Очень рад присоединиться к хорошей команде и играть перед одними из лучших болельщиков в мире. Вегасу, организации «Голден Найтс» и моим товарищам по команде могу сказать, какой же «взрыв» в прошлом году был на льду и за его пределами! Спасибо за воспоминания и за честь сыграть в первый сезон существования команды, когда мы дошли до финала Кубка Стэнли. Особенно это было важно после трагедии 1 октября, мы всегда будем сильными. Особая благодарность тем франкоязычным парням в команде, без которых всё было бы иначе. Мерси, ребята!» — написал Перрон.
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Планов громадьё, но они уже не кажутся смешными.