«Питтсбург» заключил контракты с тремя хоккеистами

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» подписал двусторонние контракты сроком на один сезон с несколькими игроками – защитником Этаном Проу, а также нападающими Теодорсом Блюгерсом и Томасом Ди Паули.

Все хоккеисты могут заработать на уровне НХЛ $ 650 тыс.

25-летний Проу в прошлом году отыграл 40 матчей в АХЛ и отметился 17 (4+13) набранными очками при показателе полезности «+2».

23-летний Блюгерс в минувшем сезоне провёл в АХЛ 70 матчей, набрав 45 (21+24) очков. В плей-офф он добавил две результативные передачи.

24-летний Ди Паули в прошлом регулярном чемпионате АХЛ сыграл 58 матчей, записав в свой актив 20 (12+8) результативных баллов.