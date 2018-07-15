Тренер «Лос-Анджелеса»: Ковальчук играет намного лучше, чем все думают

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Джон Стивенс прокомментировал подписание клубом контракта с нападающим Ильёй Ковальчуком.



«У Ковальчука был большой успех, он играет правым хватом, он обладает великолепным броском. Это моё понимание его игры. И наше представление заключается в том, что на самом деле Илья — более хороший игрок, нежели все думают. Он — большой парень, любит много бросать, у него смертоносный выстрел. Вероятно, он может бросать в касание лучше, чем кто бы то ни было. Но он умеет играть и в комбинационный хоккей. Мы не зацикливаемся на одной идее и готовы менять его местами, чтобы увидеть, где он будет приносить максимальную пользу. Я говорил с тренером «Сан-Хосе» Питером Дебуром на драфте, он тренировал Ковальчука в «Нью-Джерси». Да, Илья известен в первую очередь, как форвард с великолепным броском, но на самом деле он намного лучший игрок», — приводит слова Стивенса The Athletic.

«Быть грузом не в моём стиле». Ковальчук – о новом вызове в НХЛ Звёздный новичок «Лос-Анджелеса» дал первое интервью после подписания контракта.