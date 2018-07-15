Как стало известно «Чемпионату», 33-летний защитник Яков Рылов продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге». Сторону подпишут однолетнее соглашение.

Последние два года Рылов отыграл за московское «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате он записал на свой счёт 10 (3+7) результативных баллов в 44 матчах при показателе полезности «-8» и 18 минутах штрафного времени.

Ранее Рылов успел поиграть за ЦСКА, «Нефтехимик» и «Ак Барс». В КХЛ в общей сложности на его счету 507 встреч и 178 (48+130) очков при показателе полезности «+11».

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