В. Белов: игра на «финской» площадке однозначно будет интереснее и динамичнее

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился мнением о переходе домашней площадки команды на «финский» размер.

«Игра однозначно будет интереснее, динамичнее. Если за воротами площадка в Подольске уменьшилась на полметра, то в углах и по ширине урезано по метру, и, конечно, шайба будет ещё быстрее доставляться к воротам. В наших планах опробовать новую площадку в Подольске 30 августа в товарищеской встрече с «Адмиралом». Ждём всех на матчах чемпионата, поддержите нас!» — цитирует Белова официальный сайт «Витязя».